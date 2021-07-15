«الأعلى للجامعات الخاصة»: مش هيحصل أي ارتفاع جنوني للمصروفات الدراسية

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه لن يكون هناك ارتفاعات جنونية للمصروفات الدراسية وأسعار ورسوم الكليات بالجامعات الخاصة العام الجاري، لافتا إلى أن مصروفات الجامعات الخاصة تحدد من قبل مجالس الأمناء الخاصة بها، وأن القانون لا يتيح تحديد نسبة زيادة معينة أو نسبة للمصروفات.

وقال «الغر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «السوق هيظبط نفسه مع وجود الجامعات الأهلية الجديدة و مش هيكون إرتفاع جنوني للمصروفات الدراسية بالجامعات الخاصة العام الجاري».

مصدر بالجامعات الخاصة: زيادة المصروفات الدراسية محدودة وتختلف من جامعة لجامعة

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن القانون يسمح للجامعات في تحديد مصروفات خاصة بها، لافتا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب موضوع المصروفات: «احنا متابعين ومفيش هناك فروق كبيرة في المصروفات الدراسية والبعض قلق من عدم استيفاء الأعداد في وجود الأعداد والبدء لتجهيز افتتاح عدد من التخصصات الدراسية الجديدة».

من جانبه، كشف الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، أن الجامعة بدأت في استقبال طلاب الشهادات المعادلة للتقدم للجامعة مباشرة؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، مضيفًا أن الجامعة لم تقم بزيادة المصروفات الدراسية للكليات عن العام الماضي.

وأوضح رئيس جامعة بدر، أنه من المرجح زيادة نسبة 5% في موافقة مجلس الجامعة، موضحًا أنه لن يتم زيادتها عن ذلك مراعاة للظروف الإجتماعية التي تمر بها البلاد .

وكشفت مصادر بالجامعات الخاصة، أن نسب الزيادة للمصروفات الدراسية العام الدراسي المقبل 2021-2022 ستكون محدودة وستختلف من جامعة لجامعة، لافتا إلى أن نسب زيادتها ستكون بسيطة؛ لمراعاة لظروف المجتمع والأهل وأولياء الأمور في ظل أزمة كورونا فيروس كوفيد 19.