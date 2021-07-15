مدبولي يشيد بـ«حياة كريمة»: لأول مرة المواطن المصري يختار مشروعاته

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بـ«حياة كريمة»، موضحًا: «لأول مرة المواطن المصري بيختار مشروعاته، عن طريق العديد من الاجتماعات مع أهالينا في القرى، حتى نترجم هذه المشروعات على الأرض».

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «ولأول مرة الشباب المصري العظيم، من خلال مؤسسات حياة كريمة، يشارك معنا من خلال التطوع في العديد من المجالات المهمة، سواء متابعة ميدانية، ومشاركة في تدريب وتأهيل وتوعية وخدمات طبية.. عشرات الألوف من الشباب سيشاركون معنا في هذا المشروع».