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«هيئة الجودة» تعتمد 4 مدارس جديدة بمحافظة الجيزة

«الجيار»: لا توجد إجازة بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021

كتب:

كريم روماني
06:10 م | الجمعة 16 يوليو 2021
مجدي الجيار

مجدي الجيار

كشف مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن اعتماد 4 مدارس جديدة من الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة في 3 إدارات تعليمية، وهي مدارس روضة أسكر الإعدادية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الصف التعليمية، ونمور زايد الخاصة عربي بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، والمصرية الرائدة لغات، بإدارة 6 أكتوبر، والزايد الخاصة التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

وأشار «الجيار» في بيان له، إلى أنه لا توجد إجازة بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحاً أن طلاب الثانوية الشعبة العلمية يؤدون غداً السبت الموافق 17 يوليو، امتحان مادة الكمياء، كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الأحد الموافق 18 يوليو.

وشدد مدير مديرية التعليم بالجيزة، على ضرورة حضور الطلاب في تمام الساعة التاسعة صباحاً، لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وعدم الدخول بدون الكمامة، موضحاً أن الامتحان يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتستكمل الامتحانات يوم السبت الموافق 24 يوليو، لطلاب الشعبة العلمية لمادة الفيزياء.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحة أنه جرى تطبيق عقوبات رادعة على جميع حالات الغش التي جرى رصدها من قبل غرفة العمليات المركزية، مؤكدة أن الامتحانات تعقد ورقياً بنظام البابل شيت وبنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضافت الوزارة، أن أعمال تصحيح الامتحانات تجرى إلكترونياً دون تدخل أي عنصر بشري، لافته إلى أنه جرى تعقيم جميع اللجان الامتحانية، مشددة على منع دخول الهاتف المحمول للجان، وإلزام الطلاب والملاحظين بإرتداء الكمامة الطبية.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن أعمال الامتحانات تستمر في مواعيدها، وسط إجراءات وقائية مكثفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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