خطة ترويجية سياحية للمدينة الشبابية بشرم الشيخ

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس السبت، اجتماع مجلس أمناء مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، لبحث سبل الاستفادة من المدينة سياحيًا.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن هذا الاجتماع يعد الأول بعد قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتشكيل مجلس الأمناء.

وطالب المحافظ مجلس أمناء المدينة بوضع خطة ترويجية وسياحية واسعة المجال للاستفادة من إمكانات ومرافق المدينة الرياضية والشبابية، من خلال استضافة الوفود الرياضية والسياحية للاستفادة من الملاعب المتنوعة، وحمامات السباحة المتاحة بالمدينة، وكذلك الإقامة بالفندق المتميز الذي بعد أحد مرافق المدينة، ومجمع الصالات المغطاة الملحق بالمدينة الرياضية والشبابية.

جدير بالذكر أنه جرى تخصيص الأرض لاقامة مشروع المدينة الشبابية الرياضية سنة 2007، وبدأ البناء في 2010، ثم توقف البناء تمامًا سنة 2010، وفي حكم الإخوان تم إصدار تعليمات بإيقاف أي عمل للشباب والرياضة بمحافظتي جنوب سيناء وشمال سيناء.

وتقع المدينة على مساحة 42 ألف متر مربع، وتتكون من فندق بطاقة 408 أسرّة و1361 غرفة وصالة مغطاة وملاعب إسكواش وملاعب كرة قدم وملاعب خماسية وقاعة للمؤتمرات، كما يوجد بالفندق أحدث حمام سباحة بمنطقة الشرق الأوسط ومزود بجهاز لتحدي الإعاقة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لعملية التطوير 200 مليون جنيه.