مفاجأة في وفاة «آلاء» حافظة القرآن الكريم بالمنوفية: «ماتت بحبة الغلة»

حصدت الطالبة «آلاء علي حبيب»، المركز الأول في حفظ القرآن الكريم على مستوى محافظة المنوفية، قبل عام واحد، وظلت هذه الذكرى عالقة في أذهان أسرتها والعديد من أهالي مركز الشهداء، إلى أن خطف الموت الفتاة الصغيرة، بعد وعكة صحية مفاجئة، وعلى مدار الأيام الماضية كانت حديث الساعة، لوفاتها التي وصفت بـ«حسن الخاتمة»، حيث توفت بعد وضوئها وصلاتها الفجر، إلا أن أسرتها فجرت اليوم، مفاجأة عن وفاتها، وأن السبب هو «حبلة الغلة السامة».

فجر علي حبيب والد الطالبة «آلاء» حافظة القرآن الكريم بالمنوفية، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا ابن ابنته توفت بعد تناولها قرص حفظ القمح «حبة الغلة»، وأنها لم تكن تعلم أنها مميتة، ونقلتها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها بعد تقيؤها أكثر من مرة، وجرى تحويلها من مستشفى زاوية الناعورة إلى قسم السموم بالمستشفى الجامعى لمحاولة إنقاذها، ولكنها توفت.

وقال والد «آلاء» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوفاة كانت صدمة للجميع من أقاربها وأصدقائها وجميع أهالي مركز الشهداء، مصيفًا أنها كانت حافظة لكتاب الله وكانت محبوبة جدًا من الجميع الصغير قبل الكبير، مشددا على أن ابنته كانت تتمنى دخول كلية الطب منذ صغرها، وكانت تعلق لافتة في المنزل «منزل الدكتورة آلاء».

وأوضح، أن ابنته استيقظت صباح يوم الوفاة وسلمت عليه، ثم دخلت فتوضأت وصلت، ثم دخلت غرفتها وفجأة اكتشف أنها تتقيئ، قائلًا: «عرفت في الوقت دا أنها خدت حباية غلة»، وإن حالتها الصحية كانت جيدة، مؤكدًا أن ابنته كانت من المتفوقين في دراستها وكانت حافظة للقرآن الكريم، وتم تكريمها في الكثير من مسابقات حفظ القرآن الكريم.

من جانبه، قال عم الطالبة «آلاء»: إنها لم تشتكي من وجود أي مشكلات أو خلافات بين أسرتها أو أصدقائها، مشددًا على أنه بعد تكريمها هي وبنات عمها في مسابقة القرآن الكريم الأخيرة، شعر أن شيئًا ما سيحدث، «العين وحشة وحسيت أن في حاجة هتحصل»، مؤكدًا أن جنازتها شارك فيها أعداد غفيرة، ومنهم الكثير لم نعلم هويتهم، وكان الجميع يبكي على فراقها.