أهالي الإسكندرية يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد المرسي أبو العباس «صور»

أدى أهالي الإسكندرية صلاة عيد الأضحى، في قرابة 1000 مسجد دون الزوايا والتي تم إقرارها مسبقًا لأداء صلاة الجمعة، منذ إعادة فتح المساجد العام الماضي، بعد غلق دام لعدة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط جو كرنفالي أعاد للأذهان الاحتفالات التي سبقت ظهور ذلك الفيروس.

صلاة عيد الأضحى في مسجد المرسي أبو العباس

ورصدت «الوطن» احتفالات صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد المرسي أبو العباس غربا، ويعد أحد أشهر مساجد عروس البحر الأبيض المتوسط، وتم فتح المسجد قبل صلاة العيد بعشر دقائق، وبلغت مدة التكبير 7 دقائق، ولم تتجاوز الخطبة 10 دقائق، وفقًا لما حددته مديرية أوقاف الإسكندرية، وشددت على غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق، وعدم اصطحاب الأطفال أو المأكولات.

أشهر أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية

وبرزت أشهر أماكن صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الإسكندرية، في مجمع المساجد بمنطقة بحري، ويأتي على رأسها مسجد المرسي أبو العباس، ويعد أحد معالم المدينة الساحلية من الناحية الدينية الإسلامية.

وعلى القرب من منطقة بحري، يتواجد مسجد «المصطفى»، ويقع في أهم مناطق الإسكندرية وأكثرها حيوية، هي منطقة محطة الرمل، ومسجد القائد إبراهيم، ومسجد أم المؤمنين في منطقة زيزينيا.

ومسجدا سيدي جابر وسيدي بشر، ومسجد شرق المدينة وهي المنطقة التي تشهد كرنفالات عديدة ومظاهر احتفالات مميزة.

وتبرز مساجد أخرى في مناطق ذات كثافة سكنية عالية، أبرزها مسجد «الزهراء» في منطقة السيوف، ومسجد «ابن كثير» في منطقة فليمنج، ومسجد «النور» في منطقة العجمي.