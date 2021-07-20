«دموع على الهوا».. بكاء المشاهير في أسبوع العيد «حزن وخشوع»

يحتفل المسلمون حول العالم، اليوم، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من السعادة والفرحة، رغم ظروف جائحة كورونا وتداعياتها التي فرضت نفسها على العالم، منذ مطلع العام الماضي.

ورغم المظاهر الاحتفالية التي اعتاد عليها الجميع في أسبوع عيد الأضحى، إلا أن برامج التلفزيونية «التوك شو» شهدت، 3 وقائع، بكى فيها ضيوفها على الهواء، كان آخرهم الفنان القدير حجاج عبدالعظيم الذي بكى، في ليلة وقفة عرفة، أمس، الاثنين حزنا على شقيقته.

حجاج عبد العظيم

الفنان حجاج العظيم، بكى على الهواء، عندما استحضر واقعة وفاة شقيقته قبل دقائق من عرض مسرحية «أبو العربي»، الذي يشارك فيه مع كوكبة من النجوم، على رأسهم هاني رمزي، وداليا البحيري.

وأكد حجاج عبدالعظيم، خلال حواره مع الفنانة لميس الحديدي، أثناء لقائها مع أبطال مسرحية «أبو العربي»، في حلقة الاثنين، من برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «on»، أن تامر كرم مخرج المسرحية أقنعه بأن يغني، عندما جعله يطمع في دعاء مئات المتفرجين الذين حضروا العرض، لشقيقته بالرحمة والغفران.

وأشار، إلى أنه لم يكن يشعر بنفسه، واستمر في التمثيل، رغم صعوبة الظرف الذي مر به، لكنه كان يبكي بعد كل «قفلة للستارة»، وانهار من البكاء بعدما انتهى العرض.

علي جمعة

بكى الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، وعضو مجلس النواب، عندما حكى قصة «إسكافي» أعطاه الله أجر الحجاج دون أن يذهب لأداء فريضة الحج حيث أبدى مساعدة جاره بالمال الذي ادخره للحج.

وأكد أن إطعام الجائع الفقير أولى من حج الفريضة، والإنسانية أولى فقد يغفر للحجيج بعمل رجل صالح لم يذهب إلى الحج، خلال حواره في برنامج «من مصر»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، على «cbc».

والد حلا شيحة

استنكر الفنان التشيكلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، تصريحات ابنته حول فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر مؤكدًا أنها غريبة والجميع يرفضها، مشددًا على أنه ضد المنشور الذي كتبته بشكل كامل وأنه أيد بيان نقيب المهن التمثيلية الذي أصدره ضدها.

وأضاف، أن ابنته طيبة وليست خبيثة كما أنها تحب كل زملائها، ونشرت كلامها بعد الفيلم بـ3 أسابيع، لذلك ل يكن ما فعلته مبررا على الإطلاق، وأنه يعتقد أنه كمين وقعت فيه.