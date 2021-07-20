مصرع وإصابة 4 أشخاص قفز عليهم «عجل أضحية» بالطريق الإقليمي

شهد الطريق الإقليمي بالمنوفية، حادث مروع، في الساعات الأولي من صباح عيد الأضحي المبارك، إثر قفز «عجل»، ضخم مخصص للأضحية من أعلي سيارة «ربع نقل»، على سيارة ملاكي، ما أدي إلى انقلابها ووفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وجري نقل الجثمانين والمصابين إلى مستشفي الباجور، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد الدكتور وليد الشريف مدير مستشفي الباجور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشفى استقبل جثة «ص.ا»، طبيب، و«م.ج»، كما استقبلت مصابين اثنين أحدهما إصاباته خطيرة والآخر إصابته متوسطة، وجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، وخرج أحد المصابين، وجرى تحويل المصاب الآخر إلى مستشفي شبين الكوم لاستكمال العلاج اللازم.

وصرحت النيابة العامة، بدفن الجثتين بعد المعاينة، كما استمعت النيابة لأقوال المصابين بشأن كيفية وقوع الحادث، واستمعت أيضا إلى أقوال بعض شهود العيان في الواقعة، واستعجلت تحريات المباحث.

وأوضح شهود العيان، أن الواقعة حدثت على الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة مدينة الباجور، إثر قفز العجل من السيارة على سيارة ملاكي ما أدي إلي انقلابها ووفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين، مؤكدين أن الأهالي تمكنوا من الإمساك بالعجل، وحتى حضرت قوات الشرطة وحررت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع شخصين، وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة وكسور، وجري نقلهما إلى مستشفي الباجور، وتحرير محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة .