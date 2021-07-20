أب يفقد طفله في أول أيام العيد.. ذهب لينحر الأضحية فصعقت الكهرباء ابنه

استقبل مستشفي الباجور بمحافظة المنوفية، جثة طفل توفي صعقا بالكهرباء، أثناء ذبح أضحية برفقة والده الذي يعمل جزرارا بمركز الباجور، حيث توفي الطفل علي الفور وجري تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات."ي.ا.ع"،

وأكدت مصادر أمنية، أن الطفل «ي.ا.ع»، يبلغ من العمر 14 سنة، نجل جزار بمركز الباجور، رافق والهه أثناء ذبح أضحية، حيث كان يعمل الطفل علي مساعدة والده وأثناء ذلك لمس أحد أسلاك الكهرباء المخصصة للإنارة فسقط علي الأرض، وحاول والده والمتواجدين إنقاذه بعد صعقه بالكهرباء إلا أن الطفل توفي متأثرا بالصعق الكهربائي .

وأضافت المصادر الأمنية، لـ«الوطن»، أن قوات الشرطة انتقلت إلي المستشفى ومكان الواقعة، لسؤال شهود العيان، ومعرفة ملابسات وتفاصيل وفاة الطفل، وجري إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة، والتحفظ علي جثة الطفل ووضعها تحت تصرف النيابة العامة .

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع طفل «ي.ا.ع»، نجل جزار مقيم بدائرة مركز الباجور، صعقا بالكهرباء، أثناء ذبح أضحية العيد، وجري تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

علي صعيد مختلف، شهد الطريق الإقليمي في الباجور، واقعة سقوط عجل من سيارة نقل على أخرى ملاكي ما أدي إلي انقلابها ووفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين، وجري نقلهم إلي المستشفي ووضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وصرحت النيابة بدفن الجثتين بعد مناظرتهما.