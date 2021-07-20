الضأن أفضل أم العجل؟.. نصائح هامة تقدمها استشاري تغذية عن اللحوم

قدمت نسمة ياسر، استشاري التغذية، نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي، قائلة إنّه يفضل تناول اللحوم بطريقة مشوية أو وضعها في شبكة الفرن لمدة طويلة لإذابة الدهون، وتناول السلطة الخضراء بجانب الوجبة، كما يفضل شرب المياه بكثرة، والتي تقلل الضغط على الكلى أو الكبد أو جريان الدم في الأوردة.

الرياضة وفيتامين سي

وأضافت «ياسر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، اليوم الثلاثاء، أنّه في حال تناول كميات كبيرة من البروتين لابد من تناول مشروبات تحتوي على فيتامين سي، والذي يحفز من امتصاص الحديد، ناصحة بممارسة الرياضة والمشي «اتحرك ومتفضلش قاعد طول اليوم».

تناول كمية كبيرة من اللحوم يوم واحد فقط لا يشكل مشكلة

وأوضحت أنّ تناول كميات كبيرة من لحوم الأضاحي في اليوم الأول من العيد فقط ليس به مشكلة مقارنة بتناول كميات لحوم كبيرة خلال الأربعة أيام بشكل متتالٍ في العيد، خاصة لحمة الضأن، نظرا لأنها تحتوي على كمية بروتين منخفضة ونسبة الدهون مرتفعة، حتى وإن أزيلت الدهون البيضاء.

الإفراط من تناول اللحوم ممنوعة لهذه الفئات

ولفتت إلى أن البروتين من أفضل العناصر الغذائية التي يحصل عليها الإنسان، حيث يعمل على تحسين معدل الحرق، لكن الإفراط في تناولها، خاصة الدهون، ممنوع لأصحاب أمراض الضغط، ولمن يعاني من مشكلات في الكلى أو الكبد أو الأملاح أو النقرس.

هل لحم العجل أفضل أم الضأن؟

وأشارت إلى أنّه حال المقارنة بين لحم العجل والضأن، سنجد أن الـ 100 جرام من لحم الضأن تحتوي على 19 جراما من البروتين فقط، في المقابل يوجد حوالي 28.5 أو 29 جراما في لحم العجل، وترتفع النسبة حال لحم العجل منزوع الدسم، «لحم الضأن مفيهوش فايدة أوي، ومفيهوش بروتين عالي، وفيه دهون عالية جدا».