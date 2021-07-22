غرق رجل وابنه في شاطئ «المرجان» بالساحل الشمالي

لقى مواطن وابنه مصرعهما غرقاً في شاطئ قرية «المرجان» السياحية، في الساحل الشمالي، في نطاق محافظة مطروح، أثناء نزولهما للاستحمام في البحر، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح إخطاراً بمصرع كل من «خلف فوزي أحمد بلال»، وابنه «عبد الرحمن»، غرقاً في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، وتم انتشال جثتيهما ونقلهما، بواسطة سيارات الإسعاف، إلى مستشفى الحمام المركزي، حيث تم التحفظ عليهما بثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من الفحص الأولى أنهما كنا يسبحان في المياه بشاطئ قرية «المرجان»، وتعرضا للغرق بجوار مركب قديمة، غارقة في البحر، وجرى محاولة إنقاذهما، ونقلها إلى المستشفى، إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة بأسفكسيا الغرق، وهما من أبناء مدينة الحمام، بمحافظة مطروح.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثتين وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، وتسليم الجثتين إلى ذويهما..