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عاجل.. مصرع شخصين خنقاً في مصنع ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
09:43 م | الخميس 22 يوليو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما خنقاً في أحد المصانع بمنطقة «كوم أبو راضي» الصناعية، التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم الخميس، وجرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول كل من «أيمن ع. ع.»، 30 سنة، و«رمضان سعيد ش.»، 30 سنة، يقيمان بناحية الواسطى، جثتين هامدتين، وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية لمباحث الواسطى أن المجني عليهما توفيا خنقاً نتيجة سقوطهما في أحد الأحواض داخل المصنع، وتم انتشال جثتيهما ونقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

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