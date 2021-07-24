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حظك اليوم برج العذراء السبت 24-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:04 ص | السبت 24 يوليو 2021
برج العذراء

برج العذراء

تميل امرأة برج العذراء إلى جعل كل شيء من حولها منظم؛ فهي شخصية عملية وتهتم كثيرا بالتفاصيل الصغيرة، كما يتميز بالحنان والعطاء.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

الشمس في منزلك الثاني عشر تدفعك للانعزال ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة، ومن المهم ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا 

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض وتحكم في انفعالاتك، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.

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