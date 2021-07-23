ذبح 879 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى مجانا بمجازر القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، ذبح 879 رأس من الجمال والضأن والماعز، والأبقار والجاموس، داخل 30 مجزرًا منتشرة على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على منع الذبح في الشوارع العامة، والحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية، منعًا لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين، وفي إطار تنفيذ توجيهات فتح جميع المجارز أمام المواطنين للذبح بالمجان خلال فترة العيد.

وأوضح المحافظة في بيان لها اليوم، أنه جرى ذبح 384 رأس أول أيام العيد، وفي ثاني يو ذُبحت 369 رأس، وفي ثالث أيام العيد ذُبحت 126 رأس.

يذكر أن محافظة القليوبية أصدرت قرارًا بحظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة، إلا بتصريح مسبق بذلك، شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.

وفي وقت سابق، وجهت محافظة القليوبية رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وشددت المحافظة في بيان لها على استمرار صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة، ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها، وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالابراج جاهزة علي مدار اليوم لمجابهة أي أعطال طوال أيام العيد.