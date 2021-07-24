حظك اليوم السبت 24-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

قسّم علماء الفلك الأبراج إلى اثني عشر برجًا، وتُمع هذه الأبراج في مجموعات حسب طبيعتها ومنها ما هو ترابي، أو هوائي، أو مائي، أو ناري، وقد ارتبط علم الفلك قديمًا بالتنجيم، و هو أحد العلوم القديمة المتخصصة في دراسة الأجرام السماوية المختلفة، ويفضل البعض البحث عن حظ أبراجهم الفلكية يوميًا، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 24-7-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.

حظك اليوم برج الحمل 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحب تدفعك للتعبير عما بداخلك من مشاعر وتعدك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 24-7-2021 على الصعيد المهني

اعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة كي تجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.

حظك اليوم برج الثور 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في وضع معاكس وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقة مع أحد الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور شمس الكويتية، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-7-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ يساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتدفعك الأفلاك للخوض في مغامرة جديدة وشيقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الفلك يساعدك اليوم أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء محمود عبد المغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 24-7-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المدخرات ينصحك باتباع الخشونة في إدارتك لأعمالك ونفقاتك وأموالك.

حظك اليوم برج السرطان 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تتجنب الصدام مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 24-7-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.

حظك اليوم برج الأسد 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تخل اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد تامر حسنى، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 24-7-2021 على الصعيد المهني

الشمس في منزلك الثاني عشر تدفعك للانعزال ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة، ومن المهم ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العذراء 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض وتحكم في انفعالاتك، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 24-7-2021 على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم وقد يجعلك ذلك تشعر بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

حظك اليوم برج الميزان 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 24-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك لعدم التساهل.. عليك بالسيطرة على انفعلاتك.

حظك اليوم برج العقرب 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل معاكس وقد تقلق اليوم بشأن علاقةٍ ما وعليك أن تقاوم الانفعال والشكوك والظنون.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 24-7-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل العلاقات يمدك بالكلمات المناسبة لكل موقف.

حظك اليوم برج القوس 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تميل اليوم لإظهار مشاعرك ويستمع إليك بشغف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 24-7-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المال والوقت ليس مناسبا للتبذير وعليك اليوم أن تتأنى أيضا في قراراتك وخطواتك المهنية.

حظك اليوم برج الجدي 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحظ تساعدك على تحسين علاقاتك وقد تركز طاقتك للحفاظ على من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي إلهام شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 24-7-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك وفي مواجهتك الشمس والمريخ مما يجعلك تميل للعصبية ومن المهم ألا تتسرع في إظهار غضبك.

حظك اليوم برج الدلو 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

تأنّ اليوم في انفعالاتك.. الوضع الفلكي قد يدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 24-7-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للانعزال قليلا.. الزم الكتمان واعتمد على خيالك لتهرب بحنكة من المستجدات.

حظك اليوم برج الحوت 24-7-2021 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت فردوس عبد الحميد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 فبراير.