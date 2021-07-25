إدارة المصايف تحذر من السباحة في العجمي.. ومحافظ الإسكندرية يعلق

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عبر صفحتها على «فيس بوك»، 5 تحذيرات مهمة للمصطافين لتجنب الغرق، وذلك مع إعلانها حالة الطوارئ اليوم الثاني على التوالي، نظرًا لاستمرار سوء حالة البحر وارتفاع الأمواج، الأمر الذي سبب عددًا من حالات الغرق.

وتلخصت التحذيرات في عدم التوغل في مياه البحر والاكتفاء بالتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب ويفضل ارتداء لايف جاكت، وتجنب ركوب البدالات بشكل نهائي، وخطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي، وتجنب مخالفة نزول مياه البحر بعد الغروب والتي تشكل خطرا داهما لانعدام الرؤية.

من جانبه قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنّ عدد المصطافين في الإسكندرية يتراوح ما بين 800 ألف لـ مليون زائر وضيف يوميا، وهذا عدد كبير وضخم، ومعظم الشواطئ تحتوي على إجراءات احترازية ووقائية جيدة جدا، خاصة الشاطئ المجاني الكبير، إضافة لـ 7 شواطئ سعر تذكرة الدخول لها 5 جنيهات فقط، وبالتالي شهدت هذه الشواطئ إقبالا كبيرا.

وأضاف «الشريف»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، السبت، أن المحافظة أخذت احتياطاتها بالكامل بشأن توافر المنقذين على الشواطئ في الفترة من 8 صباحا وحتى الغروب، وهي مواعيد فتح وإغلاق الشواطئ، لكن البعض يدخل الشاطئ الساعة 11 ليلا أو في وقت الفجر فيحدث حالات غرق.

وأشار المحافظ إلى أن مسافة الشواطئ كبيرة للغاية خاصة في العجمي والهانوفيل، وبالتالي رجال الأمن الإداري لا يستطيعون السيطرة على المواطنين في الشواطئ، ويجب أن يكون لدى المواطنين وعي في عدم النزول للبحر إلا بوجود منقذين في الوقت المحدد، وحالات الغرق التي تحدث تكون في الليل والجثامين تخرج على الشاطئ صباحا، «احنا بنتفاجئ بيهم».