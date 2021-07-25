طلب إحاطة بسبب تفتيش طالبات الثانوية العامة بالمنوفية في «أماكن حساسة»

أكد هاني خضر، عضو مجلس النواب عن مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تلقيه شكوى من سيدة ولي أمر إحدى طالبات الثانوية العامة، تفيد بقيام إحدى المدرسات بتفتيش ابنتها ذاتيًا ولمسها في أماكن حساسة في الجسم، ما أدى إلى تأثر الطالبة وعدد من الطالبات سلبيًا بهذه الواقعة، موضحًا أنه تواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وشرح له وجهة نظره.

وتقدم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، بسبب التفتيش الذاتي للبنات بدرجة لا تليق، مشيرًا إلى أن الأمر تعدى إلى التفتيش في أماكن حساسة والملابس الداخلية، وذلك رغم وجود أجهزة كشف المعادن.

وذكر أنه تقدم بطلب الإحاطة عملًا بالمادة 134من الدستور، والمادة 112- 213 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

من جانبه، قال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن عضو مجلس النواب تواصل معه وأبلغه بالشكوى، وتبين أن المدرسة محل الواقعة، ثبت بها عدد من حالات الغش.

وذكر «سويد»، أن المدرسات يقمن بتفتيش الطالبات بشكل عادي، وإذا تم الاشتباه في إحداهن تقوم مدرسة بتفتيشها ذاتيًا داخل غرفة مخصصة لذلك.