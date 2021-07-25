عاجل.. «التعليم»: جار ضبط الطلاب ناشري أسئلة التاريخ على صفحات الغش

قال مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إنه جارٍ ضبط الطلاب الغشاشين الذين قاموا بنشر أسئلة امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة الشعبة الإدبية، بعد بدء الامتحان بدقائق، الذي انطلق في الساعة العاشرة صباحا، وينتهي الساعة الواحدة ظهرا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه ستطبق عقوبات صارمة طبقا للقانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش الإلكتروني، الذي ينص على حرمانهم من الامتحان لمدة عامين، ومجازاة الملاحظين باللجنة بخصم شهرين من الراتب، وحرمانهم 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة.

وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان التاريخ بإجمالي عدد 255 ألف 353 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالب وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالب وطالبة.