إصابة 5 أشخاص بينهم فلاح وابناه في مشاجرتين ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، بينهم فلاح و2 من أبنائه، اليوم الأحد، في مشاجرتين بمركزي ناصر وببا، بسبب خلافات الجيرة، ونُقل المصابون لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف الجامعي، وتمكنت قوات الشرطة من فض المشاجرتين وجاري ضبط أطرافها.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع مشاجرتين الأولى بمركز ناصر قرب منطقة الشونة بالسبخاية، والتي أسفرت عن إصابة فلاح و2 من أبنائه، والثانية بكفر منصور بطنسا بمركز ببا، وأسفرت عن إصابة اثنين.

ووجه مدير امن بني سويف، بسرعة التدخل وفض المشاجرتين وضبط أطرافها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

إصابة فلاح و2 من أبنائه في مشاجرة بين عائلتين بناصر

وأصيب فلاح و2 من أبنائه في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الشونة قرب قرية السبخاية بمركز ناصر، وانتقل رجال المباحث بقيادة المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، لفض المشاجرة وضبط أطرافها، حيث أسفرت عن إصابة كل من «عبدالنبي . ج . أ»، 72 عاما، مصاب باشتباه بكسر بالذراع الأيمن، وابنيه «رمضان»، 50 سنة، مصاب بطلق ناري بالساق الأيسر، و«حمدي»، 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات متفرقة.

إصابة اثنين في مشاجرة بين عائلتين بمركز ببا

وفي مركز ببا جنوب بني سويف، أصيب اثنان في مشاجرة بين عائلتين بقرية كفر منصور بطنسا، بسبب خلافات الجيرة، وانتقل رجال مباحث مركز شرطة ببا بقيادة المقدم مصطفى أبو طالب إلى موقع المشاجرة، حيث جرى ضبط أطرافها، وتبين إصابة كل من «محمد . ع . أ»، 33 سنة، مصاب بطلق خرطوش بالجانب الأيمن، و«محمود . ع . أ»، 29 سنة، مصاب طلق خرطوش بالذراع الأيسر.