في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مشروع السكن البديل بمدينة حدائق أكتوبر

تبلغ مساحة مشروع السكن البديل لعشوائيات الجيزة، داخل مدينة حدائق أكتوبر، نحو 60 فدانا، ويضم المشروع 5 مداخل، وتم الانتهاء حاليا من مدخلين، أحدهما مدخل المدينة، والآخر مدخل طريق الواحات.

وهو أول مشروع سكني بديل للمناطق العشوائية ينفذ داخل مدينة حدائق أكتوبر، وبلغت نسبة التنفيذ 100%، بالنسبة لمشروعات المرافق والتشطيبات، أي المشروع السكني جاهز لتسكين الأهالي في أي وقت.

ويضم مشروع السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر، نحو 104 عمارات، بإجمالي 2496 وحدة سكنية، وتتميز العمارات داخل المشروع بالتصميم بنموذج الإسكان الاجتماعي ذي طابع حديث بالمدينة.

وترصد السطور التالية، آخر تطورات مشروع السكن البديل لعشوائيات الجيزة، داخل مدينة حدائق أكتوبر.

آخر تطورات مشروع السكن البديل لعشوائيات الجيزة بحدائق أكتوبر

- بلغت نسبة تنفيذ مشروع السكن البديل لعشوائيات الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر 100 %.

- يعد مشروع السكن البديل لعشوائيات الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر جاهز للتكسين فى أى وقت.

- يقع مشروع السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة، في أكثر موقع تميزا داخل المدينة.

- يضم المشروع السكنى 104 عمارات، بإجمالي 2496 وحدة سكنية.

- لم يحدد بعد أي منطقة عشوائية بمحافظة الجيزة ستنقل إلى المشروع.

- يضم المشروع السكني العديد من الخدمات، منها مدرسة تعليم أساسي، ووحدة صحية.

- يربط المشروع السكني بين طريق الواحات وطريق الفيوم.

- تتكون كل عمارة داخل مشروع السكن البديل لعشوائيات الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر من 5 طوابق وأرضي.

- تضم العمارة الواحدة داخل مشروع السكن البديل لعشوائيات الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر 24 شقة.

- يضم الدور الواحد بعمارات مشروع السكن البديل لعشوائيات الحيزة بمدينة حدائق أكتوبر 4 شقق.

- تبلغ مساحة الشقة الواحدة داخل مشروع السكن البديل لعشوائيات الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر، 90 مترا تقريبا.

- تتكون الشقة الواحدة داخل مشروع السكن البديل لعشوائيات الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر، من 3 غرف، صالة، مطبخ، وحمام.

وجدير بالذكر أن مشروع السكن البديل لعشوائيات الجيزة بمدينة حدائق أكتوبر، يعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضاء على المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين أجهزة المدن الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.