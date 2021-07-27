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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم العلمين إلى 7 قتلى

كتب:

محمد بخات
10:05 ص | الثلاثاء 27 يوليو 2021
حادث تصادم

حادث تصادم

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق العلمين الساحلى الدولي إلى 7 قتلى ومصاب واحد، وجرى نقل جميع الجثث إلى مشرحة مستشفى العلمين النموذجى .

إرتفاع ضحايا حادث تصادم طريق العلمين إلى 7 قتلى  

ونقلت سيارات الإسعاف 4 جثث إلى مستشفى العلمين النموذجى بالإضافة إلى ثلاث جثث نقلتها السيارات لذات المستشفى ليصل إجمالى عدد الضحايا إلى 7 حالات وفاة ومصاب واحد.

وجارى متابعة الحادث من خلال مباحث قسم شرطة العلمين وشرطة تأمين الطريق الدولى الساحلى، تحت إشراف اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح للكشف عن ملابسات وأسباب وقوعة.

 

 

 

 

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