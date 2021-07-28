يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على شقة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن مواصفات شقق مبادرة التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تشمل مبادرة التمويل العقاري شقق وزارة الإسكان التي يتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

وأتاحت مبادرة التمويل العقاري، فرصة الاستفادة من المبادرة، للمواطنين ممن هم فوق سن الـ60 عاما، ولكن بشرط سداد نسبة أكبر في قيمة مقدم الوحدة والذي قد يصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي بشأن شروط الحصول على مبادرة التمويل العقاري.

مواصفات شقق مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

وتتمثل مواصفات شقق مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، في أن تكون الوحدة مسجلة، ولا يوجد على الوحدة أي مخالفات، بالإضافة إلى أن تكون الوحدة كاملة التشطيب، وأن تكون الوحدة جاهزة للمعيشة.

وتكمن الشروط العامة لمبادرة التمويل العقاري، في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد، وتستهدف مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

وبالنسبة لشروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، فهي لا تختلف عن الشروط العامة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، ومن أبرز تلك الشروط، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو العاملين بها، خاصة وأن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، في الأساس تستهدف، محدودي ومتوسطي الدخل.

كما تشمل المبادرة عملاء وزارة الإسكان الأكثر استفادة من المبادرة الجديدة، وكذلك المبادرات القديمة التي تم إطلاقها عام 2014، بسبب انتهاء وزارة الإسكان من تشطيب الشقق والمشروع بشكل كامل قبل التسليم.

ومن الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.