التفاصيل الكاملة لمبادرة التمويل العقاري بتقسيط على 30 سنة

تعد من الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القُصّر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري، على المستفيدين الحاليين من المبادرة لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019، بسعر عائد 8% «يحسب على أساس متناقص»، حال استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل القرار، وذلك من تاريخ العمل بها.

والتمويل العقاري متوافر للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص»، لمدة حدّها الأقصى 30 سنة.

وأعلن البنك المركزي، عن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الشقق، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

ويشترط للحصول على شقة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، أن يكون الشخص الأعزب المتقدم للشقة من متوسطي الدخل، وأن يسدد 15% كمقدمة مدفوعة من إجمالي سعر الشقة السكنية، أما الشخص المتزوج فيلتزم بدفع 20% مقدمة من إجمالي سعر الوحدة السكنية، فيما يسدد أصحاب المعاشات نسبة 40% من سعر الشقة كمقدم.

وألا يكون العميل قد سبق أن حصل على قروض من البنوك تجاوزت قيمتها 40% من إجمالي دخله الشهري، ويشترط أن يكفي راتبه لسداد قسط الوحدة.

ويحق لأي شخص أو زوجته الاستفادة من المبادرة والحصول علي وحدة السكنية، كما يشترط ألا يكون العميل أو زوجته سبق لهما الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة في الحصول على وحدة مدعمة.

كما يشترط أن تكون الوحدة السكنية كاملة «المرافق، التشطيب»، ومسجلة في الشهرالعقاري، وليس عليها أي مخالفات.

ويحظر بيع الوحدة السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، قبل 7 سنوات من التعاقد عليها.

وتكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.