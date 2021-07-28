قبل نهاية المهلة.. 8 مخالفات بناء ممنوع التصالح فيها: تعرضك للعقوبة

تقترب المهلة المقررة لقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء ، والتي أقرتها الحكومة لتكون نهاية يوليو الجاري، وهناك 8 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، بحسب نص القانون الذي أقره مجلس النواب، والذي حدد شروط التصالح في مخالفات البناء.

مهلة التصالح في مخالفات البناء

وقدد حدد قانون التصالح الحالات التي يحظر خلالها قبول التصالح على مخالفات البناء، وذلك على النحو التالي:

1- الإخلال بالسلامة الإنشائية.

2- التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاع.

3- مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني.

5- البناء على أراضي الدولة دون توفيق الأوضاع قانونا.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق ذات المخططات التفصيلية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

مجلس الوزراء يحدد شروط ومهلة التصالح في مخالفات البناء

ويأتي ذلك في الوقت الذى منح فيه مجلس الوزراء، مهلة للتصالح في مخالفات البناء حتى آخر شهر يوليو الجاري، حتى يتم استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد مد الفترة المسموح بها حتى نهاية الشهر الجاري.

ووفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن من تقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء ثم لم يكمل الأوراق المطلوبة، فلن يتم النظر إلى طلبه، وكأنه لم يتقدم بطلب للتصالح وسيتم قبول كل من تقدم بملفات من القرى ، والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

ويذكر أن الحكومة كانت قد شكلت لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من أجل بحث موقف الممتنعين عن التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم.