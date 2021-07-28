تنقلات الداخلية: «سلطان» مديراً لأمن الدقهلية.. يعرف كل شبر فيها

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات قيادات الوزارة، تضمنت تعيين اللواء السيد سلطان، مديراً لأمن الدقهلية، وهو أحد القيادات الأمنية التي على علم ودراية بكل كبيرة وصغيرة في المحافظة، حيث عمل بها مديراً للمباحث، ثم حكمداراً للمديرية، ونائباً لمدير الأمن، وأخيراً تم تعيينه مديراً لأمن الدقهلية.

مدير أمن الدقهلية الجديد يعرف كل شبر فيها

ويعرف اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية الجديد، طبيعة العمل الأمني في المحافظة، فقد تعرف عليه من قرب عن طريق عمله مديراً لمباحث المديرية، وجاء بعدها ليعمل حكمداراً للمديرية، وتعرف على طبيعة كل مركز من مراكز المحافظة عن قرب، ومشاكل ومميزات كل مركز، ولذلك جاء اختياره مديراً لأمن الدقهلية، يجعله لا يحتاج وقتاً لفهم ملفات المحافظة، حيث أنه يدرك طبيعة كل ملف من الملفات.

«سلطان» يعتمد علي الحمل الميداني

وعمل اللواء السيد سلطان في أكبر القضايا التي شهدتها المحافظة على مدار عامين كاملين، وكان من طبيعته أنه يباشر العمل الأمني بنفسه وفي الشارع، مما يجعله جاهزاً فوراً لجميع الملفات الأمنية في المحافظة.

وتعتبر محافظة الدقهلية واحدة من أهم محافظات مصر، كونها تتوسط محافظات الدلتا، والعمل الأمني فيها يحتاج إلى يقظة كبيرة، حيث أن لها حدود مع 5 محافظات، وهي القليوبية والغربية ودمياط والشرقية وبورسعيد، مما يجعل حدودها تحتاج إلى تأمين كبير، علاوة على أنها من المحافظات كثيفة السكان، حيث أن عدد سكانها يربو على 7 ملايين نسمة.