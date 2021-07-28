إخلاء سبيل «عرايا زفة العفش» بكفالة 2000 جنيه بالغربية

قررت نيابة مركز بسيون، بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 5 متهمين في واقعة «عرايا زفة عفش الزوجية»، وقيامهم بالرقص بدون ملابس بأسلحة بيضاء، بكفالة 2000 جنيه.

وأمرت نيابة مركز بسيون، في وقت سابق، بإخلاء سبيل والدي العروسين بكفالة 2000 جنيه، وحبس 5 متهمين بالرقص بدون ملابس بأسلحة بيضاء، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة التحقيقات مع 5 شبان ووالدي العروسين، حيث تم إلقاء القبض عليهم في واقعة رقص بدون ملابس «عرايا»، في نقل عفش زواج، رافعين الأسلحة البيضاء، مما أثار الرعب والخوف في قلوب أهالي القرية، وخدش الحياء العام وإظهار البلطجة في الشوارع.

يذكر أن قرية «كفر سالم النحال»، التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، شهدت أمس، واقعة غريبة في أثناء نقل «عفش» عروسين بالقرية، حيث قام عدد من الشباب بالرقص عرايا أمام سيارات النقل المحملة بجهاز العروسة، في صورة مبتذلة وخادشة للحياء، متجاهلين الأعراف والتقاليد والآداب العامة، التي تحتفظ بها القرية، والتي تمنع مثل هذا الشكل من الاحتفالات، مما أثار حفيظة أهالي القرية.

وأكد «مدحت البربري»، أحد أهالي القرية، أن مشهد رقص عدد من شباب القرية عرايا الجسد، على أنغام «الدي جي»، مستخدمين الألعاب النارية، ورافعين الأسلحة البيضاء وزجاجات المياه الغازية، أثار استياء وغضب أهالي القرية، معتبراً أنه مشهد لم يحدث في القرية من قبل، وقال: «دي مكنتش زفة أو فرح بقدر ما كانت زفة عرايا».

وأوضح «إبراهيم عبد الوهاب»، أحد أهالي القرية، أنه وغيره من الأهالي لم يصدقوا ما شاهدوه من أفعال في حفل نقل عفش الزوجية، مؤكداً أن الأمر أصابهم بالدهشة، خاصةً أن الشباب كانوا عرايا من النصف الأعلى من الجسم، وهو ما يعتبر إهانة لأهل القرية ولكل منزل فيها لا يخلو من سيدات وفتيات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من إلقاء القبض على المتهمين ليلة أمس، بعد تحديد هويتهم، بتهمة إثارة الرعب والفزع في قلوب أهالي القرية وخدش الحياء العام وإظهار البلطجة في الشوارع وحمل أسلحة بيضاء