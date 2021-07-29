خبير أبراج يكشف: تراجع الكواكب السبب في «عصبية» مواليد برج الأسد

يحتفي مواليد برج الأسد بأعياد ميلادهم خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 21 أغسطس المقبل، ويحرص الكثيرون منهم على معرفة أوضاع الكواكب والنجوم خلال تلك المدة، التي لا تبشر بأي أحداث جيدة، خاصة بعد انتشار الأخبار حول زيادة معدل جرائم القتل بين الأزواج.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، تستعرض حظ مواليد برج الأسد خلال فترة احتفالهم بأعياد ميلادهم، وفقًا لخبير الأبراج وعلوم الفلك محمد صبحي، وذلك في السطور التالية..

تراجع حركة الكواكب يسبب كثيرا من المشكلات

وبحسب تصريحات خبير الأبراج محمد صبحي لـ«الوطن»، فإنه خلال الفترة الحالية هناك تراجعا في حركة كواكب المجموعة الشمسية، الأمر الذي يؤثر بالسلب على مواليد هذا البرج، خاصة في ظل حالة تراجع كوكب زحل بالدلو والمشترى بالحوت وبلوتو بالجدي ونبتون بالحوت، تخلق حالة من العنف والعصبية بين الأفراد، وخاصة مواليد برج الأسد.

وأضاف «صبحي» أن تواجد المريخ ببرج الأسد يخلق نوعا من أنواع العنف والتشدد، ويزيد من حالات الاكتئاب والحزن، خاصة مع ارتفاع حرارة الجو، التي تجعل الشخص يشعر بالحزن والملل.

الهدوء في التفكير هو الحل

وأوضح خبير الأبراج، أن النصيحة التي يجب اتباعها خلال هذه الفترة هي تجنب النقاشات تماما، خاصة في ظل تزايد الانفعالات، وأخذ الحيطة والحذر حتى تنتهي هذه الفترة، وتعود الأمور لوضعها الطبيعي.

صفات مواليد برج الأسد

وبحسب خبير الأبراج محمد صبحي، فإن مواليد برج الأسد يتميزون بالعناد الشديد؛ فهم لا يقبلون الإهانة أو الذل آيا كانت المبررات أو الأسباب، كما أنهم يتميزون بالكرم الشديد إلى حد الإسراف؛ فهم لا يرون في انفاق المال مشكلة، بل يتبعون مبدأ «اصرف ما في الجيب»، خاصة إذا كان على من يحبون.

كما أن مواليد برج الأسد يتسمون بالعواطف الجياشة، والإخلاص الشديد في الحب، بالإضافة إلى الوضوح والصراحة الشديدة، كما أنهم قادرون على جذب انتباه الآخرين في أي مكان يتواجدون فيه.