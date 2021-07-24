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حظك اليوم برج الأسد السبت 24-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:05 ص | السبت 24 يوليو 2021
برج الأسد

برج الأسد

يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة، كما يتمتع بجاذبية وسحر خاص فهو قادر على لفت انتباه كل من حوله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر المكتمل بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تخل اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

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