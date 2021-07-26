حظك اليوم برج الأسد الاثنين 26-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 26-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال، وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك المهنية ولحساباتك المالية، وتمهل في قراراتك الشرائية.

حظك اليوم برج الأسد 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا اعتنيت بأقوالك تستطيع أن تغير الأمور سريعا لصالحك، وتحسن إدارة المواقف الصعبة.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.