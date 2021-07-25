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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الأحد 25-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأحد 25 يوليو 2021
برج الأسد

برج الأسد

يتمتع مولود برج الأسد بجاذبية وسحر خاص فهو قادر على لفت انتباه كل من حوله، كما يعرف عنه القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

لا تتعجل الأمور وتأنّ في قراراتك.. احم حقوقك وتمهّل في حكمك على الأشخاص.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم عدم الاكتراث بشريك حياتك وحاول أن تظهر اهتماما به.

 

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

 

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