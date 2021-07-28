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«الجفري» يزور «الإدريسي» بجامعي أسوان للاطمئنان على صحته

مدير المستشفى: حالة نقبل الأشراف مستقرة بقسم الفندقة

كتب:

عبد الله مشالي
08:24 م | الأربعاء 28 يوليو 2021
"الجفري " يزور السيد الإدريسي بمستشفى أسوان لجامعي للاطمئنان على صحته

"الجفري " يزور السيد الإدريسي بمستشفى أسوان لجامعي للاطمئنان على صحته

زار الشيخ اليمني، الحبيب علي الجفري، مساء اليوم، السيد الإدريسي، رئيس «رابطة الأشراف الأدارسة» بالعالم الإسلامي، في مستشفى أسوان الجامعي، للاطمئنان على حالته الصحية، عقب خضوعه لعملية جراحية، نتيجة حادث سير تعرض له يوم وقفة عيد الأضحى.

وقال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، في بيان إعلامي صادر عن المستشفى، إن الداعية الإسلامي، الحبيب علي زين العابدين الجفري، رئيس مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية، زار الشيخ الإدريسي بالمستشفى الجامعي، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على حالة نقيب الأشراف، الذي أصيب إثر حادث تصادم بدراو.

وأضاف الدكتور أشرف معبد أن إدارة المستشفى الجامعي تقدم كافة أوجه الرعاية الطبية للشيخ الإدريسي، في ظل توجيهات الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان وعميد كلية الطب، بعد تعرض الشيخ  الإدريسي، رئيس المجلس العالمي لرابطة الأشراف الأدارسة، و5 آخرين، لحادث سير، نتيجة تصادم سيارة بسور فى نطاق مركز دراو، بمحافظة أسوان.

وتابع أنه تم إجراء عملية جراحية للشيخ الإدريسي، وهو حالياً يتمتع بحالة طيبة، وحالته مستقرة، وتم نقله إلى قسم الفندقة بالمستشفى، وفي تحسن دائم، مشيراً إلى أن نقيب الأشراف الأدارسة كان يعاني من كسر في الفخذ الأيمن ونزيف بالصدر من الجهة اليمنى ونزيف بالبطن، ويتلقى كافة أوجه الرعاية الطبية بالمستشفى الجامعي بأسوان حالياً.

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