تستهدف 74 دولة.. «السياحة» تكشف طريقة الحصول على التأشيرة الإلكترونية: بـ25 دولارًا

قالت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إن التأشيرة الإلكترونية من شأنها تسهيل الإجراءات وتشجيع السائحين على الإقبال لزيارة مصر من كافة أنحاء العالم، لافتة إلى تلك التأشيرة تستهدف 74 دولة.

وأوضحت «بهجت»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الخميس، أن الحصول على التأشيرة الإلكترونية يكون عن طريق الدخول للموقع الخاص لهذه التأشيرة وتسجيل البيانات، مؤكدة أن كل الإجراءات بسيطة، والرد على قبول هذه التأشيرة خلال 7 أيام كحد أقصى.

وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرة الإلكترونية مُتاح بـ 8 لغات مختلفة، لمساعدة السائحين لمعرفة الشروط والضوابط الخاصة بالتأشيرة، منوهة أنه يوجد نوعين من التأشيرة، الأول هي التأشيرة لزيارة واحد أو الدخول لمرة واحدة وقيمتها 25 دولارا، بينما النوع الثاني هي التأشيرة للدخول المتكرر وقيمتها 60 دولارا، وهي تكلفة غير مرتفعة.

وأكدت أن الشروط المطلوبة للحصول على التأشيرة الإلكترونية مُطبقة في كل دول العالم، بما فيها الشروط الخاصة بفيروس كورونا قبل الدخول للدولة، مشيرة إلى أن طريقة الدفع للحصول على التأشيرة يكون إلكترونيًا أيضًا، «هتاخدها وأنت قاعد في البيت».

وأشارت المتحدث باسم وزارة السياحة، إلى محاولتها لتطوير آليات التعامل في قطاع السياحة، وتسهيل الأمور على السائحين، «لمسنا من خلال التحليل وجود إقبال كبير على استخدامها وزيادة عدد الزائرين بسبب سهولة الإجراءات، وردود الإفعال إيجابية جدًا منها ومتوقعين إنها تسهم في زيادة حركة السياحة الدولية الفترة المقبلة والمؤشرات إيجابية جدًا كل الأسواق مُستهدفة، والموضوع مدروس بشكل جيد، واختيار الدول ليس عشوائي».

وعن السياحة الداخلية، قالت إنها منتعشة للغاية خلال الفترة الحالية والسابقة، والدليل على ذلك زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق من 50% لـ 70% بسبب الإقبال الشديد.