ألقاها زوجها من البلكونة.. عملية جراحية دقيقة لربة منزل بالشرقية

أكدت أسرة ضحية زوجها بقرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أن الضحية ستخضع لإجراء علمية جراحية بالعمود الفقري، في غضون ساعات، بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، إثر إصابتها بكسور وكدمات على خلفية قيام زوجها بإلقائها من شرفة الطابق الثاني بمنزلها.

وقالت خالة الضحية «فتحية.ج.ا.خ»، 19 عامًا، إنهم فوجئوا بأسرة زوجها يخبرونهم بسقوطها من الطابق الثاني مدعين أنها سقطت أثناء قيامها بنشر «ستارة»، وسط تكتم على حقيقة الواقعة، في الوقت الذي هددوا فيه ابنة شقيقتها بعدم الإفصاح عن حقيقة ما حدث وأن زوجها هو من قام بإلقائها من الشرفة، لافتة إلى تحريرهم محضرا بالواقعة متضمنا سقوطها أثناء قيامها بنشر الستارة.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بعد علمهم بالواقعة وحقيقة ما حدث طلبوا من ابنتهم تعديل أقوالها في المحضر وتم تحرير محضرا باتهام زوجها بالشروع في قتلها بتعمد إلقائها من البلكونة، مشيرة إلى أنهم توجهوا لزيارتها في عيد الأضحي ومنحوها مبالغ مالية «عيدية»، وبعد انصرافهم طلب منها الزوج أن تمنحه ما معها من مال ولكنها رفضت نظرا لتعاطيه المخدرات وإدمانه «البودرة»، وخشية أن يأخذ المبلغ المالي ويقوم بشراء المخدرات.

وتابعت: «قام زوجها بعد ذلك بإلقائها من البلكونة وسقطت على الأرض ما أدى لإصابتها بإصابات خطيرة وكسور في العمود الفقري والقدمين»، لافتة إلى أنها محتجزة بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق منذ الجمعة الماضي.

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بالواقعة وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.