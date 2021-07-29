التموين: خصومات الأوكازيون الصيفي 2021 ستصل لـ60%

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، إنّ مؤسسات الدولة تعمل من أجل المواطن المصري، وهدفها تحسين جودة السلع والخدمات والأسعار المقدمة إليه، موضحًا: «اعتدنا في الأوكازيونات الصيفية على تخفيضات بأكثر من 50%، وستصل في بعض الأصناف إلى 60% هذا العام».

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، اليوم الخميس، أنّ السلع ستكون ذات جودة عالية جدا، مع مراعاة الحملات الرقابية على الأسواق وتخصيص غرفة عمليات في جميع المديريات والوزارة لمتابعة الأوكازيون ساعة بساعة.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنّ هناك نحو 3000 فرع سيشارك في الأوكازيون، ومن يريد المشاركة يمكنه التقدم بالأوراق والسجل والبطاقة الضريبية والرخصة والتفويض من المديرية بطلب الاشتراك في الأوكازيون، وبعد الحصول على تصريح يتم الإعلان ثم يستعد للعرض ووضع السعر قبل وبعد الخصم.

وأردف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية: «نراقب الأسعار من خلال الفواتير التي اشترى بها التجار، وحملاتنا تتأكد من مشاركة المحال في الأوكازيون، وأنّ هذا الأوكازيون حقيقي وتخفيضاته حقيقية، ولدينا إدارات متخصصة في المواصفات»، متابعا: «مفيش سلعة بتتعرض إلا بمواصفات قياسية مصرية، وبتكون جودتها االية، واللي يهمنا هو السعر والجودة».

وواصل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، أنّ قضايا التموين تسجل «أمن دولة طوارئ»، وتكون عقوباتها صارمة جدا، وأي مواطن يجد مشكلة في السلع التي اشتراها يمكنه الاتصال بالقطاع على 16280 أو 19588، موضحا: «نفحص الشكاوى فورا، ويمكن حل الأمر وديا أو استرجاع البضاعة أو الاستبدال، ويكون للمواطن الحق في اختيار أحد هذه الحلول خلال شهر من تاريخ شراء السلعة».