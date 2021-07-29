3.2 مليون جنيه.. تعويضات لمزارعى الحمام بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تحويل قيمة تعويضات أراضى تنفيذ مشروع إنشاء خطوط الكهرباء الهوائية المُغذية لمحطة محولات الداتا سنتر، إلى مجلس مدينة الحمام لصرف التعويضات للمزارعين، فى إطار حرص الدولة على إقامة المشروعات التنموية والقومية مع التأكيد على عدم الإضرار بأى مواطن، من أى مشروع طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظ مطروح: 85 متضررا يصرفون 3.237 مليون جنيه

وأكد محافظ مطروح أن مدينة الحمام انتهت منن حصر المستحقين عن طريق اللجنة المشكلة بقرار من محافظ مطروح لحصر جميع التلفيات للمزارعين، والتى جرى إحتسابها بقيمة مبلغ 3.237 مليون جنيه لعدد 85 مزارعاً، وذلك بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة نهو تعويض الأهالى.

شعيب: حراس بوابة مصر الغربية يدعمون التنمية بمطروح

وذكر محافظ مطروح خلال لقائه بمكتبه مع خالد أبو زيد مدير عام الحسابات بديوان عام محافظة مطروح، ومدحت الصباغ نائب رئيس مركز ومدينة الحمام، مؤكداً حرص الدولة على إقامة المشروعات التنموية والقومية مع التأكيد على أنه لن يضار أى مواطن، مثمنا دور أهالى مطروح حراس البوابة الغربية وتعاونهم غير المحدود مع الدولة فى الجهود المبذولة لإنشاء المشروعات القومية والتنموية على أرض مطروح، ودور المحافظة في تذليل جميع الصعاب أمام أى مشروع يقام على أرضها لخدمة أهالى المحافظة وزائريها للنهوض بها في جميع المجالات.