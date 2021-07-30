بعد وصولها لـ3 ملايين جنيه.. ما حكم شراء مدافن بالتقسيط؟.. أزهري يجيب

تساؤلات عديدة بين العديد من المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي عن حكم شراء مدافن بالتقسيط عقب زيادة أسعارها بشكل مبالغ به خلال السنوات الماضية في القاهرة والجيزة، حيث قد يصل سعر المقبرة الواحدة لـ3 ملايين جنيه بحسب ما ذكره ماهر السيد، أحد سماسرة المقابر داخل محافظة القاهرة.

أزهري يوضح حكم شراء المقابر بالتقسيط

من جانبه، قال الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام أباح للمسلمين شراء المقابر سواء علي طريق الدفع نقدا أو بالتقسيط ولا وجود حرمانية في ذلك الأمر.

وأضاف «النجار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدين الإسلامي حدد العديد من الشروط ليس في شراء المقابر بالتقسيط فقط بل في جميع المعاملات الإسلامية سواء كانت التجارة أو أماكن معدة للاستعمال أو غيرهما، ولكن لابد أن لا يكلف الإنسان نفسه عندما لا يطيق الشراء.

وتابع: «في حالة وفاة الشخص الذي قام بشراء المقبرة بالتقسيط فإنه يجب على الورثة سواء كان أهل البيت أو عائلته أن يسددوا عنه الديون».

سمسار: هناك مقابر يصل سعرها لـ3 ملايين جنيه

وكان قد أكد ماهر السيد، أحد سماسرة المقابر داخل محافظة القاهرة، أن أسعار المقابر زادت بشكل م بالغ به خلال الفترة الأخيرة حيث قد تصل الأسعار في مدينة نصر والعين السخنة من نصف مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه بالنسبة لمقبرة 80 مترا.

وتابع ماهر خلال حديثه لـ« الوطن»، أن سبب ارتفاع سعر مقبرة عن آخرى مساحتها والمنطقة التي تقع بها والتجهيز الداخلي والخارجي للمقبرة، حيث أن بعض المدافن تعمل بالطاقة الشمسية، مشيرا إلي أن أغلى مقابر هي المقابر القديمة التي يتخطى عمرها 100 عام، والتي قد تصل مساحتها لـ150 مترا، ولكن غالية الثمن نظرا لتاريخها وتميزها من خلال بعض المواقع الأثرية داخل القاهرة.