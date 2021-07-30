حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يتسم بحسه الفكاهي المحبب للمحيطين به، وأبرز عيوبه الازدواجية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

عطارد بمنزل العلاقات يمنحك بلاغة وبراعة وقد يجعلك قادرًا على تحقيق مكاسب وأرباح.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزلك الحادي عشر يدفع الأحباب والأصدقاء لدعمك أو مشاركتك اهتماماتك وتتقدم في مشاريعك.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.