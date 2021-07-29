هل قتل الأم لأولادها من علامات الساعات؟.. أزهري يستند إلى حديث نبوي

سيطرت حالة من الحزن والغضب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استخدام سيدة داخل محافظة قنا لعصير مسموم من أجل التخلص من زوجها وأولادها الثلاثة، لمواصلة علاقتها الغرامية مع عشيقها وذلك علي حسب ما جاء في تحريات الأجهزة الأمنية.

وتسائل العديد من رواد السوشيال ميديا بشأن أن تكون هذه النوعية من الجرائم الأسرية من علامات الساعة، الأمر الذي أكده الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف.

الأطرش: القتل من علامات الساعة

وقال الأطرش، إن استباحة القتل، لاسيما داخل الأسرة الواحدة، من علامات الساعة، وإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما»، كما أن الرسول صلي الله عليه وسلم، قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل».

وأضاف رئيس لجنة الفتوي الأسبق في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه المرأة التي قامت بوضع السم في العصير لزوجها لا يليق وصفها بالـ«مجرمة» لأنها أقبح من أي تعليق يقال في حقها هي وأمثالها، حال ثبوت هذه الجريمة عليها.

وأوضح: «لو قلنا هذه المرأة مجرمة لكان تعبيرا رقيقا في حقها، وأمثال هؤلاء ينبغي أن يضرب عليهم بيد من حديد، والقتل علامة من علامات الساعة».

وتمنى «الأطرش» أن لا تُعدم هذه المرأة في الوقت الحالي، بل يؤجل الإعدام حتى تذوق العذاب ألوانا وأشكالا في حياتها الدنوية، لأنها وعشيقها ينطبق عليهما وصف المفسدين في الأرض، موضحا أنه من الأحاديث النبوية التي تثبت أن القتل من علامات الساعة ما روي فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ».

سقوط المتهمين

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، عن أن المتهمة قررت أن تتخلص من أولادها وزوجها بعد لقاء غرامي مع عشيقها السائق، حيث فكرا في خطة للتخلص منهم، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الزوجة والسائق المتهمين بقتل 3 أطفال، وهم: «أميرة، 8 سنوات، وشقيقيها أمير، 7 سنوات، وآدم، 9 سنوات»، وإصابة والدهم «ر ج»، 32 سنة، بحالة تسمم، ونُقلت الجثث والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي.