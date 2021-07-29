«صحة النواب»: قائمة سوداء بالمستشفيات الخاصة المخالفة لتسعيرة العلاج

أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم توصية مهمة، بشأن التسعيرة الاسترشادية المحددة من وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة البرلمانية، وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إن التوصية تضمنت ضرورة الإعلان بشكل واضح عن الأسعار المعلنة للخدمات الصحية للمريض وأسرته داخل المستشفيات الخاصة، وذلك لمنع التلاعب في الأسعار، لاسيما في ظل زيادة الشكاوى في الفترة الأخيرة من مخالفة الأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة، وتحديدًا في الحالات المصابة بفيروس كورونا.

التلاعب في أسعار المستشفيات الخاصة

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اللجنة ستواصل عملها خلال الإجازة البرلمانية، وعلى استعداد لتلقي أي شكاوى تتعلق بتلاعب بعض المستشفيات الخاصة في التسعيرة الاسترشادية المحددة من قبل وزارة الصحة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، مبينًا أن اللجنة قد تضطر إلى إعداد قائمة سوداء بأسماء المستشفيات الخاصة المخالفة لتعليمات وزارة الصحة .

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على وجود لائحة أسعار معروفة لكل المستشفيات الخاصة، وهناك قرار وزاري صدر خلال هذا العام يفيد بضرورة تفعيل كل القوانين واللوائح الملزمة للقطاع الخاص، بهدف ضبط منظومة تلقي العلاج داخل المستشفيات الخاصة لتجنب استغلال ظروف المرضى وأسرهم من المصابين بفيروس كورونا .

التباعد الاجتماعى لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وفى سياق متصل، دعا الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين إلى ضرورة الاستمرار فى اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقال إن كثيرًا من المواطنين تصوروا أن جائحة مرض كورونا انتهت وهذا ليس صحيحًا، مادام أن نسبة التطعيم باللقاح لم تصل لنحو 60% من الشعب المصري، ولذلك يجب الاستمرار في ارتداء الكمامة الطبية، وتحقيق التباعد الاجتماعي قدر المستطاع، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، مع الاستمرار فى غسل اليدين.

وأوضح أن التطورات الجينينة التى يشهدها فيروس كورونا ستصل مصر لامحالة، ومن بينها «دلتا المتحور»، لافتًا إلى أنه لم تُرصد حالات مصابة حتى الآن داخل البلاد بهذا المتحور.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للفيرسات التنفسية أوصت بضرورة تعميم دراسة عينات فيروس كورونا على مستوى المحافظات؛ لمعرفة إذا كانت هناك تحورات للفيروس كورونا من عدمه، ورصد وجود سلالات جديدة أو طفرات جديدة، والتأكد من عدم وجود متحور «دلتا بلس» في مصر.

وقال، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون أكثر قوة في ظل هذا التغيرات التي تطرأ على فيروس كورونا.