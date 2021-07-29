حدود الدخل بمبادرة «سكن لكل المصريين 2».. تبدأ من 1200 جنيه شهريا

إقبال كبير شهدته وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية العام الماضي لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، طرح 125 ألف وحدة سكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل بعدد من المدن الجديدة، وبمساحات وأسعار مختلفة.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2» للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بسعر فائدة متناقصة 3% لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، حدود الدخل ضمن المباردة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

حدود الدخل بمبادرة «سكن لكل المصريين 2» لمحدودي الدخل

- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه، بما يعادل 4500 جنيه شهرياً.

- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه، بما يعادل 6000 جنيه شهرياً.

- على أن يكون الحد الأدني لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه.

حدود الدخل بمبادرة «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل

- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه، بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً.

- 168 ألف جنيه سنوياً للأسرة، بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.

ووفقًا لما صدر عن البنك المركزي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن نظام سداد الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري، يُسدد ثمن شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة متناقصة 3%، وتقسيط لمدة 30 سنة.

ويقوم العميل من محدودي الدخل، والراغب في الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، بسداد مقدم حجز بنسب 10% من قيمة الشقة، في حين يسدد العميل من متوسطي الدخل 15% من قيمة الشقة، والسداد لمدة 30 سنة في الحالتين.