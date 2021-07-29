طلاب الأدبي في حالة «حزن وزغاريد» أمام لجان الثانوية: «الإنجليزي» صعب.. والامتحانات انتهت

شهدت الأجواء أمام لجان امتحانات الثانوية العامة،اليوم، حالة تباينت ما بين الحزن من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية للشعبة الأدبية والفرحة لانتهاء الامتحانات، وقال عدد من طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبى إنّ امتحان اللغة الإنجليزية جاء فى مستوى أصعب من الامتحان الذى عقد لطلاب الشعبة العلمية، موضحين أنّ أسئلة القطعة جاءت معقدة وغير مباشرة، والإجابة تعتمد على الاستنتاج، مؤكدين أنّ الترجمة والقواعد جاءت فى مستوى معقد.

شكاوى من أسئلة القطعتين

الطالب إسلام أيمن قال إن الامتحان اشتمل على عدد من الأسئلة المعقدة فى القطعتين، حيث اعتمدت الإجابة عنهما على الاستنتاج وفهم شامل لمحتوى القطعة، مؤكداً لـ«الوطن» أن القطعتين جاء بهما عدد من الكلمات غير المألوفة. وقال الطالب إبراهيم محمد، الذى أدى الامتحان فى مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، إن الامتحان اشتمل على الكثير من الأسئلة غير المباشرة فى الكلمات والقواعد. وأضاف أن أسئلة القطعة جاءت معقدة وتشمل الكثير من الكلمات غير المباشرة، ولم يسبق أن مرّت على طلاب الثانوية العامة، موضحاً أنّ الامتحان جاء فى مستوى أصعب بكثير من مستوى امتحان طلاب الشعبة العلمية. وأكد الطالب على حمدى أن الامتحان اشتمل على الكثير من الكلمات غير المألوفة فى الترجمة وأسئلة الكلمات، موضحاً أنّ الاختيارات متقاربة من بعضها فى أسئلة القطعتين. وأضاف لـ«الوطن»، أنّ الامتحان لا يقارن تماماً بمستوى امتحان الشعبة العلمية، مؤكداً أن الوقت لم يكن كافياً للإجابة، خاصة مع وجود أسئلة تحتاج إلى فهم شديد فى القطعتين. وتابع أن الامتحان جاء به بعض الأسئلة الشبيهة بأسئلة الامتحانات التجريبية التى وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما أكد فى سياق آخر أن اللجان شهدت تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. واشتكى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية من امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذى ضم أسئلة صعبة، مشيرين إلى أن امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب علمى كان أسهل. وأمام لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات أطلق عدد من الطالبات وأولياء الأمور الزغاريد، احتفالاً بانتهاء الامتحانات، فيما أكد الطلاب أن سؤالى القطعة فى غاية الصعوبة، خاصة قطعة «الذبابة»، حيث اعتمدت على الاستنتاج وحوت بعض الكلمات غير المألوفة، لافتين إلى أن بقية أسئلة الامتحان جاءت غير مباشرة.

وكشفت مصادر بغرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية الرئيسية غياب 65 طالباً وطالبة عن الامتحان وضبط طالبتين بحوزتهما جهازا محمول داخل لجنة الثانوية العامة بنات بقليوب، وأكدت المصادر أن الامتحانات مرت بسلام دون حدوث ما يعكر صفوها. وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن غرفة عمليات وطوارئ الثانوية العامة بديوان المديرية، لم تتلق أى شكاوى من طلاب شعبة الأدبى فى امتحان مادة اللغة الإنجليزية بكافة لجان الثانوية العامة بالمدارس.

ضبط 3 حالات غش.. وإصابة 3 بهبوط وغيبوبة سكر ومغص كلوي بكفر الشيخ

وكشف وكيل التعليم أن الغرفة لم ترصد أى وقائع غش باللجان ولا شكاوى من أولياء أمور الطلاب، مشيراً إلى حرصه على متابعة تشكيل لجان دورية بالتعاون مع مسئولى قطاعى الامتحانات بغرب المنصورة والإسكندرية، للحد من الغش وتسريب الامتحانات. وتلقت غرفتا العمليات بمديريتى الصحة والتربية والتعليم بكفر الشيخ إشارة بإصابة 3 أشخاص فى لجان الثانوية العامة، أمس، ما بين هبوط بالدورة الدموية وغيبوبة سكر ومغص كلوى، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج اللازم، والمصابون هم: أمينة عبدالمنعم منصور، عامل خدمات معاونة، بغيبوبة سكر بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بدسوق، وتم نقلها إلى مستشفى دسوق العام.

كما أصيبت هبة محمد أحمد على، ملاحظ بمدرسة منشية عباس للبنات، بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة بالرياض، كما تم نقل رزق سعد مراقب بلجنة محلة دياى التابعة لإدارة دسوق التعليمية إلى مستشفى دسوق العام لإصابته بمغص كلوى، لتلقى العلاج اللازم. وأعلنت غرفة العمليات المركزية فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكترونى رصد خلال امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزى» لطلاب الشعبة الأدبية، نحو 3 حالات غش، منها واحدة نشر، و2 حالة «غش»، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، حيث تم ضبط الطالب «م. ا. ع» بإدارة بندر دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة نظراً لضبط محمول، وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت، والطالبة «ا. م. ا» بإدارة رشيد بمحافظة البحيرة، نظراً لضبط سماعة بلوتوث ومحاولة الغش، والطالب «م. ح. ا» بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة نظراً لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 سارت بصورة منضبطة ومنظمة منذ بدايتها فى 10 يوليو الماضى، موضحاً أن جميع محاضر الغش يتم تحويلها للنيابة العامة، منوهاً بأن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماماً ضد كورونا، للحفاظ على أرواح الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلن أنه سيتم إعلان النتيجة بعد عشرة أيام من انتهاء الامتحانات، وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بشكل نهائى يتوقف على الانتهاء من تصحيح كل المواد قبل يوم 10 أغسطس، على أن يكون هناك يومان لتجميع النتيجة ورصد الأوائل فى كل شعبة واحتساب نسبة النجاح ومقارنتها بالعام الماضى. وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن إعلان النتيجة بشكل نهائى يتوقف أيضاً على الانتهاء من تصحيح المواد العلمية التى يؤديها طلاب الشعبة العلمية آخر يومين بشكل سريع، خاصة أنها أربع مواد دفعة واحدة، مع مراجعة باقى المواد التى سبق تصحيحها قبل الأول من أغسطس.

ورجحت المصادر عدم تأخر موعد النتيجة لاعتبارات كثيرة، أولها أن التصحيح إلكترونى ولا يوجد أى تدخل بشرى، كما أن جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد بدون أسئلة مقالية تتطلب التدقيق فيها عند التصحيح، كما أن رصد الدرجات فى كل مادة عملية سهلة تتم من خلال الماسح الضوئى.

طلاب «الثانوية الأزهرية» سعداء بـ«الصرف»: سهل وفي مستوى الطالب المتوسط

ومن ناحية أخرى أبدى طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية،اليوم، سعادتهم بسهولة امتحان الصرف، مؤكدين أنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة سهلة ومباشرة. وأجرى الامتحان أمس، وفقاً لضوابط قطاع المعاهد، التى تتضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس «كورونا».

وبلغ عدد الطلاب الذى يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 113473 طالباً وطالبة، ينقسمون إلى 74754 بالقسم الأدبى، و38719 للعلمى، وذلك فى 609 لجان على مستوى المحافظات.

«داوود»: جميع المراقبين والمصححين والعاملين باللجان تلقوا اللقاحات المضادة لـ«كورونا»

وأكد سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن جميع العاملين فى الامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس، قبيل إجراء الامتحانات، وتم تشكيل غرف عمليات، وتخصيص أرقام واتساب لتلقى شكاوى الطلاب وأولياء الأمور.

وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، برئاسة وكيل الأزهر، رقمى واتساب للتواصل مع المسئولين، 01002077995 رقم مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يتلقى الرقمان الشكاوى إلكترونياً فى سرية تامة، ويعمل القائمون عليهما على مدار الساعة. وأشارت الغرفة إلى أنّه يجب على مقدم الشكوى إرسال ما يثبت هويته للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد استمارة متابعة إلكترونية لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

ومن المقرر أن ينتهى ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية بعد غد الأحد، حيث روعى فى وضع جدول الامتحانات إجراء امتحانات طلاب القسم العلمى فى يوم، والأدبى فى يوم آخر، منعاً للتكدس وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية.