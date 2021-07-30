إمام مسجد الماسة بالعلمين الجديدة: المصلى الداخلي يسع 500 شخص

قال الشيخ خالد الصحصاح، إمام وخطيب مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، إن المسجد به مصلى داخلي يسع 500 مصل في الأوقات العادية، كما أن المسجد يحتوي على ساحة خارجية تسع عددا كبيرا من المصلين.

وأضاف الصحصاح خلال لقاء ببرنامج برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي: «نطبق الإجراءات الاحترازية منذ أن أعلنت وزارة الأوقاف ضوابطها، والناس يتعاونون معنا، ودورات المياه مغلقة».

من جهته قال جرجس عزاري، مدير مطعم سنتريني التابع لمنتجع الماسة السياحة، إن المطعم يقدم قائمة طعام تشمل دول حوض البحر المتوسط، مثل الأكلات الإيطالية واليونانية، بالإضافة إلى بعض الأطعمة المصرية والمكسيكية، مضيفا «الإقبال في هذا العام أفضل من السنة الماضية، وفي فصل الشتاء يكون الإقبال بنسبة 20% أي أقل من الصيف، ونخطط لزيادة هذه النسبة في الشتاء القادم».

ويقدم برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، حلقة استثنائية من منتجع الماسة السياحي بالعلمين الجديدة، لمدة 3 ساعات على الهواء مباشرة، في أول ظهور إعلامي للمنتجع السياحي الشهير في الساحل الشمالي.

الحلقة يتم بثها من المارينا الخاصة بالمنتجع، كما يعرض مجموعة من التقارير التي تم تصويرها داخل أبراج الماسة والمول العالمي الموجود فيها والألعاب المائية والمسجد والشاليهات، والبرنامج من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي.

وتأتي حلقة برنامج «صباح الخير يا مصر» بعد النجاح الكبير، والحلقات الخاصة والاستثنائية الأخيرة التي قدمها البرنامج، وأبرزها من داخل قطاع غزة، بالإضافة للحلقة الاستثنائية من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استمرت في بث مباشر على مدار ثلاث ساعات، تجولت فيها كاميرات «صباح الخير يا مصر» في هذا المشروع الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى حلقة المنصورة الجديدة وحلقة العلمين التي تم بثها من منطقة الأبراج، ثاني أعلى أبراج في البحر المتوسط.