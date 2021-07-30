حياة كريمة في الأقصر.. 6 مليارات جنيه لتطوير 34 قرية في أرمنت وإسنا

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الأقصر، عملها على قدمٍ وساق، وتسابق الزمن لإنهاء المشروعات التي تتضمنها المبادرة في قرى مركزي أرمنت وإسنا جنوب محافظة الأقصر، والتي من المقرر أن يستفيد منها 600 ألف مواطن في المحافظة، من خلال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والكهرباء والصحة والخدمات البيطرية والري والغاز الطبيعي، حيث تشمل المبادرة إقامة 13 مجمعا للخدمات الحكومية في عدد من القرى، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءه 9 آلاف منزل، وذلك بتكلفة 6 مليارات جنيه موزعة على قرى مركزي إسنا وأرمنت بالتساوي.

حياة كريمة في الأقصر.. إنجاز بنسب تنفيذ المشروعات بالنجوع

وشهدت قرية النجوع، طفرة كبيرة في نسب تنفيذ المشروعات المختلفة ضمن حياة كريمة في الأقصر، التي من المقرر أن تنتهي خلال الفترة القادمة، لتُصبح قرية نموذجية يُحتذى بها في الأقصر، وتضمنت الأعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروي النجوع وجاري العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين، وإنشاء سور مدرسة إسنا الثانوية الزراعية بالنواصر، وإنشاء جناح جديد بمدرسة النجوع قبلي الابتدائية.

حياة كريمة في الأقصر.. طفرة في تنفيذ المشروعات

وتشهد مبادرة حياة كريمة في الأقصر، خصوصاً مشروعات إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة النواصر والفارسية وعزبة صالح ونجع أبو حميد، طفرة كبيرة في الأعمال ليتم الانتهاء منها في أقرب وقت، بالإضافة إلى العمل على تركيب أبواش الحريق وإنهاء غرف المحابس، كما يجرى الإسراع في تنفيذ الأعمال ومعدلات الآداء لكافة المشروعات من صرف صحي، وكهرباء، وإتصالات، وأبنية تعليمية، ورصف طرق، وغاز.

حياة كريمة في الأقصر.. محاسبة المقصرين

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على محاسبة المقصرين في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الأقصر، موجهاً بضرورة الحفاظ على الاستدامة في العمل والإسراع في معدل تنفيذ المشروعات ومتابعتها بشكل يومي.

ووجه محافظ الأقصر برفع كفاءة الطرق وتمهيدها، ورفع الإشغالات منها، وأيضاً رفع ناتج حفر خطوط الغاز ومياه الشرب، مؤكداً بأنه جاري متابعة كافة الأعمال عن كثب وبمزيد من الاهتمام داخل المبادرة الرئاسية حياة كريمة.