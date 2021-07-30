حياة كريمة في مطروح.. تنمية 6 قرى جديدة بتنفيذ 54 مشروعا

باتت مبادرة حياة كريمة من أهم المشروعات التى تنفذ على أرض محافظة مطروح، وحلم بها القاصى والدانى، متمنيين أن تتوسع المبادرة في جميع قرى المحافظة، بعدما شاهدو المشروعات التى أحدثت الفارق في المرحلة الأولى من المبادرة، وإقامة مشروعات أساسية غيرت من أوضاع القرى بإنشاء منازل جديدة، ورفع كفاءة منازل قديمة، للأسر الاكثر احتياجا، وإنشاء خزانات لمياه الشرب، وحفر آبار لتجميع مياه الأمطار، ورصف طرق كانت مهملة منذ سنوات طويلة، وإنشاء مراكز شباب وملاعب خماسى وصالات أنشطة ومبانى رياضية، ومبانى جديدة لبعض الوحدات القروية.

تعرف على مشروعات مبادرة حياة كريمة في قرى مطروح

ونفذت مبادرة حياة كريمة في قرى مطروح العديد من المشروعات، حيث الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بعدد 5 قرى بنحو 76 مشروعاً وجارى العمل في 6 قرى بالمرحلة الثانية بعدد 54 مشروعاً، وتضمن تطوير عدد 5 قرى بمطروح وهى: «زاوية العوامة وسيدى شبيب بمركز الضبعة، وأبو مزهود بمركز برانى وبهى الدين بمركز سيوة، وسيدنا هود بمركز الحمام».

وجرى إدراج مشروعات مركزية منها إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي جديدة بتجمع أولاد هيوب بقرية زاوية العوامة بالضبعة، وشبكة خزانات صرف صحى لاهوائي بأربع قرى، وفى مجال السكن الكريم سواء رفع كفاءة منازل أو بناء منازل جديدة بدعم من وزارة التضامن، جرى الانتهاء من 134 منزلا بالقرى الخمسة بتنفيذ بنسبة 100%.

ونفذت مشروعات في قرية بهى الدين بسيوة، من خلال مبادرة حياة كريمة بمطروح وتضمنت رصف 3.2 كم طرق داخل القرية، ورفع كفاءة مركز شباب القرية ورفع كفاءة المدرسة ورفع كفاءه مقر الوحدة المحلية وتدعيم القرية بـ100 عمود اناره ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول 1 كم، وفي قرية سيدنا هود بالحمام، جرى رصف مدخل القرية بطول 1,6 كم ورفع كفاءة مركز شباب العبور وإحلال وتجديد الوحده الصحية بتجهيزاتها، وإنشاء شبكه الصرف الصحي عن طريق خزان تحليل لا هوائي، وإنشاء ملعب خماسى منجل نجيل صناعى بدعم من المحافظه وتوسعه مدرسه أبو عبيده القديمه للتعليم الأساسي بزياده 5 فصول مع رفع كفاءه المدرسه القديمه.

وفي قرية سيدى شبيب بالضبعة، جرى إنشاء عدد 9 خزانات لجمع مياه الأمطارسعة 100م3، ورصف 5.600 كم طرق، ورفع كفاءة مدخل القرية، ورصف طريق لمسافة 2,100 كم وإنشاء خزان مياه أرضى بالوحدة الصحية بالقرية سعة 25م3، ورفع كفاءة مبنى مركز شباب سيدى شبيب، وإنشاء سور حول الملعب ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية، ومبنى وملعب مركز شباب حسنبك، ودعم القرية بعدد 1 محول كهرباء قدره 100 ك فولت من خطه وزارة الكهرباء، وإنشاء مبنى جديد بمدرسه سيدى شبيب مكون من طابقين توسعه 11 فصل، والإنتهاء من شبكه الصرف الرئيسية من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف، وتدعيم القرية بمحول قدرة 100 ك وات وأعمدة إنارة للقرية ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول 800 م.

أبو مزهود وزاوية العوامة تنتعش في مبادرة حياة كريمة بمطروح

وفي قرية أبو مزهود بسيدي براني، جرى إنشاء عدد 6 خزانات لجمع مياه الأمطار والانتهاء من شبكة الصرف وإنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف، ورفع كفاءة وتشغيل محطة تحليلة مياة قدرة 100 م3، وربط تجمعات القريه بالشبكه الموحدة للكهرباء، ورصف طرق 1,250 كم، وتدعيم القريه بأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية لعدد 10 منازل ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول 800 م.

وفي قرية زاوية العوامة بالضبعة، إنشاء 9 خزانات لجمع مياه الأمطار بالقرية سعة 100م3، ورصف 2.5 كم وطرق عمل 150 متر طولي مطبات صناعية وإنشاء خزان مياه أرضى بالوحدة الصحية بالقرية سعه 25م3 ورفع كفاءة مبنى مركز شباب القرية وإنشاء ملعب جديد خماسي منجل وإنشاء 3 فصول جديدة إعدادى لمدرسه زاويه العوامة، ورفع كفاءة الوحدة المحلية وإنشاء دور ثانى بها، ودعم القريه بمحول قدره 100 ك فولت، وشبكه الصرف الصحى الرئيسية من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف، وتدعيم القريه بأعمدة انارة ومحول 100 ك فولت، ورصف طرق اسفلتية بشوارع القرية بطول 600م ، ورصف مدخل القريه من الطريق الدولي حتى مركز الشباب ورصف مدخل مدرسه أولاد هيوب.