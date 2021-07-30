وزير خارجية السعودية يؤكد احترام المملكة للشأن الداخلي التونسي

استقبل الرئيس قيس سعيد، رئيس جمهورية تونس، في قصر قرطاج بالعاصمة، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، ونقل الأخير خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لرئيس وحكومة وشعب تونس الشقيق، فيما حمّل الرئيس التونسي، وزيرالخارجية السعودي، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، والعهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الوضع الحالي في تونس الشقيقة، وما اتخذه الرئيس من قرارات تهدف إلى استقرار الوضع في تونس، خاصة الوضع الصحي والاقتصادي.

وثمن رئيس تونس، وقوف المملكة الدائم مع بلاده، واستجابة خادم الحرمين الشريفين لطلبه الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد، وتخصيص مواد طبية للجمهورية التونسية، للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19).

من جانبه، أكد وزير الخارجية، خلال الاستقبال، أن المملكة تحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي، وتعده أمرًا سياديًا، مجددًا وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة.

كما جدد وزير الخارجية، ثقة المملكة في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف، وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره.

حضر الاستقبال، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية، عثمان الجرندي، وسفير السعودية لدى الجمهورية التونسية، عبد العزيز الصقر، ومدير عام مكتب وزير الخارجية، عبد الرحمن الداود.