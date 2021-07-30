«ديزنى» وسكارليت جوهانسون أمام المحكمة والسبب Black Widow

اندلعت أزمة جديدة فى هوليوود بين النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون وشركة «ديزنى»، المنتجة لفيلمها الأخير «Black Widow»، وذلك بعد طرح الشركة الفيلم عبر منصتها الإلكترونية «Disney+» فى الوقت نفسه مع دور العرض السينمائى، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الفيلم بشكل ملحوظ.

وخرجت الشركة للرد على الدعوى القضائية التى رفعتها ضدها «جوهانسون»، فى بيان نارى، قالت فيه: «الدعوى القضائية محزنة ومثيرة للقلق بشكل خاص فى تجاهلها القاسى للآثار العالمية المروعة والممتدة لوباء كورونا». كما أوضحت أنّ النجمة تلقت بالفعل 20 مليون دولار مقابل عملها. ورفعت سكارليت جوهانسون دعوى قضائية، يوم الخميس، فى محكمة لوس أنجلوس العليا اتهمت فيها شركة «ديزنى» بخرق عقدها معها، بسبب وجود بند ينص على أنّ النجمة الأمريكية ستحصل على نسبة من عائدات الفيلم فى شباك التذاكر إذا وصلت الإيرادات إلى مستوى معين، وطرح الفيلم على المنصة الإلكترونية أدى إلى تراجع الإيرادات، مما أدى إلى خسارة «جوهانسون» 50 مليون دولار، وفقاً لما نشره موقع «فارايتى». وكانت «ديزنى» أعلنت مارس الماضى أنَّ فيلم «Black Widow»، من بين كثير من أفلامها لعام 2021، سيُعرض لأول مرة فى وقت واحد مع العرض فى السينمات على خدمة البث القائمة على الاشتراك فى الاستوديو، مقابل 30 دولاراً إضافياً، وحتى 9 يوليو سجل الفيلم رقماً قياسياً فى شباك التذاكر فى حقبة الوباء.