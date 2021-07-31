وفاة شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بالفيوم

تسببت السرعة الجنونية في مصرع شخص وإصابة آخر، خلال حادث تصادم وقع بين سيارتي ربع نقل على طريق «مصر - الفيوم» الصحراوي، بعد منطقة أبو عيطة في اتجاه القاهرة.

وكانت السيارتان تسيران بسرعة كبيرة، في نفس الوقت الذي كانت تخرج في السيارة من أحد الملفات لتعود للطريق الآخر، فاصطدمتا ببعضهما بشدة من الأمام، ما أدى إلى تحطم واجهتي السيارتين، وإصابة السائقين بإصابات بالغة.

حادث تصادم سيارتين على طريق مصر الفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مُدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغ من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق «مصر - الفيوم» الصحراوي في اتجاه القاهرة، بعد منطقة أبو عيطة باتجاه مركز شرطة سنورس.

نقل المصابين في حادث تصادم سيارتين للمستشفى

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة سنورس، بقيادة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، وتبين أنّ المصابين هم خالد زكي غالي جرجس (39 سنة)، وعادل عزيز عياد (24 سنة)، وعلى الفور نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام.

وفاة أحد مصابي حادث تصادم سيارتين

وفور وصول المصابين للمستشفى، توفي الأول في قسم الاستقبال بسبب خطورة حالته، وإصابته بنزيف حاد وكسر في قاع الجمجمة، فيما خضع الثاني لعدة عمليات جراحية، ودخل إلى العناية المركزة.

السرعة الجنونية وراء وقوع تصادم سيارتين

وكشفت التحريات الأولية، وروايات شهود العيان، أنّ الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة للسيارتين، وقيام إحداهما بأخذ ملف فجأة فقطعت الطريق أمام الثانية التي لم تتمكن من التوقف فاصطدما من الأمام بشدة.

وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.