مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم سيارتي نقل بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي، حادثًا مروعًا، أمام موقع البترول، بعدما وقع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل ثقيل والأخرى نصف نقل، ما أسفر عن إتلاف إحدى السيارتين ووفاة أحد مستقليها وإصابة الآخرين.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لإخراج المصابين من السيارتين وإسعافهم، كما أخرجوا الجثة من السيارة وقاموا بتغطيتها حتى تأتي سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين ونقل الجثة لأقرب مستشفى.

حادث تصادم مروّع بين سيارتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يُفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم استغاثة من مواطنين بوقوع حادث مروّع على طريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام موقع البترول بنطاق محافظة الفيوم.

الشرطة والإسعاف يصلان موقع الحادث

وعلى الفور هرعت سيارات الشرطة، و4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبينّ تصادم السيارتين معاً خلال قيام إحداهما باستخدام الملف للعودة للطريق المقابل، فاصطدمت بها الأخرى التي كانت تسير بسرعة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص ومصرع آخر.

أسماء ضحية ومصابي حادث تصادم سيارتين

وأكد مصدر أمني لـ«الوطن»، أنّ الحادث أسفر عن مصرع محمود أحمد مشرف (35 سنة)، وإصابة رجب وهبة عبد السميع (40 سنة) باشتباه ارتجاج بالمخ، وباسم سعيد بكري (33 سنة) بكسر بالترقوة اليسرى، وحسن خالد عاشور (25 سنة) بكدمات متفرقة في الجسم، ومحمد صابر أبو زيد (45 سنة) باشتباه كسر في الضلوع.

نقل الجثة والمصابين لمستشفى الفيوم العام

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصابون إلى نفس المستشفى، وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.