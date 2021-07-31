فرت هاربة.. مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بالفيوم

بينما كان يعبر «حسام»، 18 عاماً، الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، فوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية فحاول عبور الطريق لكنها دهسته قبل مدخل أبشواي، وفرت هاربة دون أن يفكر صاحبها في الاطمئنان عليه، فيما هرّع المارة إلى الشاب الذي أغرقت دماؤه الطريق فوجدوه فارق الحياة جراء شدة اصطدام السيارة به وارتطام رأسه بالأرض بقوة، فقاموا بتغطية جثته واستغاثوا بالإسعاف والنجدة، لنقل الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارة مسرعة تدهس شاباً خلال عبوره الطريق

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة بمصرع شاب دهسته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق الدائري أمام مدخل أبشواي، وفرار السيارة هاربة فور وقوع الحادث.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام

وعلى الفور هرعت شرطة النجدة وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثة تبينّ أنّه شاب يدعى حسام أشرف صبحي (18 سنة)، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

سيارة مجهولة تسببت في وفاة الشاب

وأكدت مصادر أمنية، أنّ السيارة المتسببة في الحادث مجهولة حتى الآن، ولم يتم التعرف على هوية سائقها، موضحاً أنّه سيجرى تفريغ الكاميرات المتواجدة على الطريق الدائري بعد الحصول على إذن النيابة العامة، لتفريغها وتحديد السيارة المتسببة في الحادث وهوية قائدة وسرعة ضبطه.

وحُرر بالواقعة المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط المتسبب في الحادث.

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم

تجدر الإشارة إلى أنّ محافظة الفيوم، قد شهدت حادثاً مروعاً قبل قليل، بعدما تصادمت سيارة نقل وأخرى ربع نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام أيضاً.