الكشف على 1300 مواطن ضمن قافلة «حياة كريمة» في أبشواي بالفيوم

وقّعت قافلة طبية تابعة لوزارة الصحة برئاسة الدكتور أحمد سعد اللباد مدير إدارة القوافل، الكشف على 1300 مواطن ومواطنة في 7 تخصصات مختلفة، وذلك على مدار يومين في مقر الوحدة الصحية قرية قصر بياض التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، على أن تستمر تلك القوافل في القرى النائية والبعيدة عن المستشفيات.

7 تخصصات ضمن قافلة «حياة كريمة» الطبية بقصر بياض

وقالت الدكتورة نشوى جلال عمار مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أنّ القافلة شملت 7 تخصصات طبية هي عيادتين باطنة، وعيادتين أطفال، وجلدية، وعظام، وجراحة، وأسنان، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة، موضحةً أنّ القافلة استمرت على مدار يومين بحضور الدكتورة كلير بقطر مقار مدير الإدارة الصحية بأبشواي، والمهندس محمد الجمّال رئيس الوحدة المحلية لسنرو وقصر بياض.

تثقيف صحي وفحوصات معملية ضمن قافلة حياة كريمة

وأشارت مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، إلى أنّ القافلة شملت أيضاً تنظيم ندوات تثقيف صحية، إضافة إلى الفحوصات المعملية، وعمل الأشعة اللازمة، وكل ذلك بالمجان.

قافلة جديدة الأسبوع المُقبل في إطسا

وكشفت الدكتورة نشوى جلال، أنّه من المقرر أن يتم تنظيم قافلة أخرى تضم 7 تخصصات أيضاً يومي 7 و8 أغسطس المُقبل في منشأة ظافر بمركز إطسا، موضحةً أنّ تلك القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصري.

توزيع 196 نظارة بالمجان ضمن قافلة طبية

تجدر الإشارة إلى أنّه قد جرى توزيع 196 نظارة طبية بالمجان على ضعاف النظر بقرية الغرق بمركز إطسا ضمن قافلة طبية بعنوان «عنيك في عنينا»، لمكافحة العمى والكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازمة بالمجان وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة في الفيوم.